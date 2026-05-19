USD 1.7000
EUR 1.9782
RUB 2.3386
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

Трамп занес меч над Кубой

12:26 503

Администрация президента США Дональда Трампа все больше склоняется к возможности применения военной силы в отношении Кубы. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

По словам источника газеты, «Трамп и его помощники становятся все больше разочарованы тем, что кампания США по оказанию давления, в том числе за счет лишения острова топлива, не увенчалась согласием руководства Кубы на проведение экономических и политических реформ». «Поэтому они более серьезно, чем ранее, рассматривают военный вариант», - пишет Politico.

Как информируют ее источники, изначально руководство США надеялось, что санкционное давление и нефтяная блокада, а также операции против Венесуэлы и Ирана подтолкнут кубинское руководство к заключению сделки.

Издание отмечает, что американские власти среди прочего рассматривают возможность захвата одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро. «Но американские военные рассматривают целый набор вариантов помимо захвата одного или двух человек. Масштаб возможных военных действий колеблется от разового авиаудара с целью напугать (руководство), чтобы оно пошло на уступки, до наземного вторжения с целью искоренить его», - пишет газета. По ее данным, Южное командование ВС США в последние несколько недель начало подготовку планов военных действий в отношении острова.

Как сообщил 14 мая портал Axios со ссылкой на источники, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу сообщил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. 5 марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана.

Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Конфискованные люксовые автомобили бывшего имишлинского феодала оказались никому не нужны
Конфискованные люксовые автомобили бывшего имишлинского феодала оказались никому не нужны
11:15 2228
Си Цзиньпин сказал Трампу: Путин может пожалеть, что начал войну
Си Цзиньпин сказал Трампу: Путин может пожалеть, что начал войну
09:49 3172
«АзерЭнержи» и «Азеришыг» показали миру мощь азербайджанской энергосистемы
«АзерЭнержи» и «Азеришыг» показали миру мощь азербайджанской энергосистемы
12:48 318
Трамп занес меч над Кубой
Трамп занес меч над Кубой
12:26 504
И в Госдуме заговорили о прекращении войны
И в Госдуме заговорили о прекращении войны
12:19 1093
Москву атакуют дроны
Москву атакуют дроны видео; обновлено 12:00
12:00 2414
Американцы должны подчиниться: либо иранской дипломатии, либо мощи иранских ракет
Американцы должны подчиниться: либо иранской дипломатии, либо мощи иранских ракет Заявления из Тегерана
11:24 845
Немецких военных перебросили в Турцию
Немецких военных перебросили в Турцию
10:56 1394
Иран может устроить теракты в Европе
Иран может устроить теракты в Европе
10:41 982
Еще одно сообщение о поезде Баку-Тбилиси
Еще одно сообщение о поезде Баку-Тбилиси
10:32 2820
Измаил и Харьков снова под огнем
Измаил и Харьков снова под огнем Обновлено 10:25
10:25 2306

ЭТО ВАЖНО

Конфискованные люксовые автомобили бывшего имишлинского феодала оказались никому не нужны
Конфискованные люксовые автомобили бывшего имишлинского феодала оказались никому не нужны
11:15 2228
Си Цзиньпин сказал Трампу: Путин может пожалеть, что начал войну
Си Цзиньпин сказал Трампу: Путин может пожалеть, что начал войну
09:49 3172
«АзерЭнержи» и «Азеришыг» показали миру мощь азербайджанской энергосистемы
«АзерЭнержи» и «Азеришыг» показали миру мощь азербайджанской энергосистемы
12:48 318
Трамп занес меч над Кубой
Трамп занес меч над Кубой
12:26 504
И в Госдуме заговорили о прекращении войны
И в Госдуме заговорили о прекращении войны
12:19 1093
Москву атакуют дроны
Москву атакуют дроны видео; обновлено 12:00
12:00 2414
Американцы должны подчиниться: либо иранской дипломатии, либо мощи иранских ракет
Американцы должны подчиниться: либо иранской дипломатии, либо мощи иранских ракет Заявления из Тегерана
11:24 845
Немецких военных перебросили в Турцию
Немецких военных перебросили в Турцию
10:56 1394
Иран может устроить теракты в Европе
Иран может устроить теракты в Европе
10:41 982
Еще одно сообщение о поезде Баку-Тбилиси
Еще одно сообщение о поезде Баку-Тбилиси
10:32 2820
Измаил и Харьков снова под огнем
Измаил и Харьков снова под огнем Обновлено 10:25
10:25 2306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться