У России ядерные учения

В сообщении Минобороны РФ говорится, что к участию в учениях привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Министерство обороны России объявило, что вооруженные силы страны с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии».

В российском ведомстве указали, что в ядерных учениях примут участие 64 тыс. человек личного состава и более 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники. Речь идет о более чем 200 ракетных пусковых установках; более 140 летательных аппаратах; 73 надводных кораблях; 13 подводных лодках, из которых восемь — стратегического назначения.

В министерстве отметили, что «учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, совершенствование их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач». Также планируется «осуществить запуски баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории Российской Федерации».

Ранее белорусское Министерство обороны заявило, что 18 мая в стране начались учения подразделений по боевому применению ядерного оружия. Они проходят во взаимодействии с российскими военными.