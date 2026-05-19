Тегеран без воды…

Несмотря на недавние дожди, ситуация с запасами воды в водохранилищах Тегерана остается тревожной, и столице Ирана потребуется сотрудничество общественности и правительства, чтобы пережить лето.

Глава комитета по здравоохранению, окружающей среде и городскому благоустройству Тегеранского городского совета Мехди Пирхади заявил, что недавние дожди не восстановили уровень воды в водохранилищах, снабжающих столицу водой, до приемлемого уровня.

Он заявил, что почти в 10 провинциях, где проживает около 35 миллионов человек, по-прежнему наблюдается нехватка осадков по сравнению со средними многолетними показателями.