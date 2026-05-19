«АзерЭнержи» и «Азеришыг» показали миру мощь азербайджанской энергосистемы

ОАО «АзерЭнержи» и ОАО «Азеришыг», совместно участвующие в международной выставке, организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), демонстрируют современную энергетическую инфраструктуру Азербайджана, стратегию устойчивого развития и проекты цифровой трансформации, реализуемые в энергосистеме.

На первом мероприятии, проведенном в рамках форума, состоялась презентация книг «Архитектура энергосистемы Азербайджана», подготовленной «АзерЭнержи», и «Сетевая архитектура», созданной ОАО «Азеришыг».

В представленных изданиях отражены вопросы формирования энергетической системы страны, современные технологические подходы, инновационные решения и направления будущего развития.

Участникам мероприятия наряду с книгами были представлены макеты закрытых подстанций «Ханкенди» и «Белый город» (Аг шахяр), а также другие стенды, отражающие энергетическую инфраструктуру и управление сетью. Проекты, продемонстрированные на выставке, были встречены посетителями с большим интересом.