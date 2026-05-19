Успех азербайджанских учениц на Европейской олимпиаде по информатике

Объявлены окончательные результаты Европейской олимпиады по информатике среди девушек (EGOI 2026), проходившей в городе Чезенатико (Италия).

Согласно сообщению Института образования, участницы из Азербайджана успешно выступили на олимпиаде, в которой приняли участие 242 школьника из 67 стран, завоевав две бронзовые медали: это ученица XI класса Рахидил Байрамлы и ученица X класса Хадиджа Махарли республиканского лицея с физико-информатико-математическим уклоном.

Европейская олимпиада по информатике среди девушек проводится с 2021 года, наши школьницы до сегодняшнего дня завоевали на этой олимпиаде 1 золотую, 2 серебряные, 7 бронзовых медалей, 2 поощрительные награды. Подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО Azercell Telekom.