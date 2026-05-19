Посол Азербайджана заявил: Армяно-турецкая граница откроется после…

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов рассказал, когда откроется турецко-армянская граница. В своем заявлении турецкой газете Cumhuriyet азербайджанский дипломат сообщил, что границы откроются после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, и последующих конституционных изменений.

Рашад Мамедов также ответил на утверждения о том, что Турция хочет открыть границы с Арменией, но Азербайджан выступает против этого. Посол заявил, что между Анкарой и Баку проводятся постоянные консультации, а процесс нормализации армяно-турецких отношений идет параллельно с процессом нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Он добавил, что после парламентских выборов 7 июня ожидается устранение территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении путем внесения в нее изменений. Мамедов отметил, что вслед за этим будет подписан парафированный в США мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Посол подчеркнул, что в конце этого процесса, наряду с армяно-турецкими границами, откроются и армяно-азербайджанские границы.

Между Турцией и Арменией существуют два пограничных перехода: Алиджан в Ыгдыре и Акьяка в Карсе. Турция закрыла эти пограничные пункты в 1993 году после оккупации Кельбаджара, опираясь на две резолюции ООН, признающие Армению оккупантом. После освобождения Карабаха от оккупации с конца 2021 года предпринимаются осторожные шаги в направлении нормализации отношений между двумя странами.

Процесс вступил в новый этап после заседания Турецко-армянской совместной рабочей группы, прошедшего 28 апреля в Карсе. Турция и Армения приняли предварительное решение о восстановлении и повторной активизации железной дороги Карс — Гюмри, которая не использовалась с 1993 года.

Железная дорога Карс — Гюмри рассматривается как важная связующая точка, особенно для выхода Армении на Запад, а также для соединительных маршрутов, проходящих через Грузию и Центральную Азию. Ожидается, что возобновление работы этой линии оживит железнодорожное сообщение между Карсом, Гюмри и Тбилиси.

Соглашение между Азербайджаном и Арменией было принято на трехстороннем саммите в Вашингтоне 8 августа 2025 года при содействии президента США Дональда Трампа с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соглашение, состоящее из 17 пунктов, предусматривает установление мирных отношений между двумя странами на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и границ. Стороны обязуются не выдвигать территориальных претензий друг к другу, воздерживаться от применения силы, не вмешиваться во внутренние дела друг друга и сотрудничать для обеспечения пограничной безопасности и стабильности.

Подписание соглашения планируется после внесения изменений в конституцию Армении, которая содержит территориальные претензии к Азербайджану. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем заявлении в ноябре прошлого года отметил, что Анкара нормализует отношения с Ереваном после того, как Азербайджан и Армения подпишут окончательный мирный договор.