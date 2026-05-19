Российская разведка заявила. Киев и Рига опровергли

Министерство иностранных дел Украины ответило на утверждения Службы внешней разведки РФ о якобы подготовке ударов с территории Латвии.

«В последних ложных заявлениях Москвы, обвиняющих Украину в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально опровергаем их», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать», — указал он в соцсети Х.

Тихий назвал сообщения СВР продолжением «более широкой пропагандистской кампании», направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и странах Балтии.

Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х также прокомментировала заявление СВР. По ее словам, Москва ведет дезинформационную кампанию против Латвии: «Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям».

«Россия снова лжет», — говорится в заявлении главы латвийского МИД. По словам Байбы Браже, СВР ведет против Латвии дезинформационную кампанию.