Российская разведка заявила. Киев и Рига опровергли

Министерство иностранных дел Украины ответило на утверждения Службы внешней разведки РФ о якобы подготовке ударов с территории Латвии.
«В последних ложных заявлениях Москвы, обвиняющих Украину в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально опровергаем их», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать», — указал он в соцсети Х.
Тихий назвал сообщения СВР продолжением «более широкой пропагандистской кампании», направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и странах Балтии.
Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х также прокомментировала заявление СВР. По ее словам, Москва ведет дезинформационную кампанию против Латвии: «Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям».
«Россия снова лжет», — говорится в заявлении главы латвийского МИД. По словам Байбы Браже, СВР ведет против Латвии дезинформационную кампанию.
Киев планирует запустить беспилотники по тыловым российским регионам с территории стран Балтии, заявила Служба внешней разведки России (СВР).
В частности, российская разведслужба утверждает, что украинские власти якобы убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России, а в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.
В заявлении СВР перечисляются пять латвийских военных баз, на которых, по ее сведениям, размещены украинские военнослужащие — «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». В заявлении СВР также содержится угроза «справедливого возмездия», от которого «членство страны в НАТО не защитит».
Власти Латвии пока не комментировали заявление СВР.