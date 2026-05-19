Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Российская разведка заявила. Киев и Рига опровергли

обновлено 14:54
14:54 2043

Министерство иностранных дел Украины ответило на утверждения Службы внешней разведки РФ о якобы подготовке ударов с территории Латвии.

«В последних ложных заявлениях Москвы, обвиняющих Украину в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни капли правды. Мы официально опровергаем их», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать», — указал он в соцсети Х.

Тихий назвал сообщения СВР продолжением «более широкой пропагандистской кампании», направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и странах Балтии.

Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже в соцсети Х также прокомментировала заявление СВР. По ее словам, Москва ведет дезинформационную кампанию против Латвии: «Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объяснялось российским представителям».

«Россия снова лжет», — говорится в заявлении главы латвийского МИД. По словам Байбы Браже, СВР ведет против Латвии дезинформационную кампанию.

* * * 13:35

Киев планирует запустить беспилотники по тыловым российским регионам с территории стран Балтии, заявила Служба внешней разведки России (СВР).

В частности, российская разведслужба утверждает, что украинские власти якобы убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России, а в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.

В заявлении СВР перечисляются пять латвийских военных баз, на которых, по ее сведениям, размещены украинские военнослужащие — «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». В заявлении СВР также содержится угроза «справедливого возмездия», от которого «членство страны в НАТО не защитит».

Власти Латвии пока не комментировали заявление СВР.

