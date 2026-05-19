Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Сына основателя Mango арестовали по подозрению в убийстве отца

14:07 1448

Сына основателя Mango, миллиардера Исака Андика, который погиб в горах в 2024 году при загадочных обстоятельствах, Джонатана Андика арестовали в Испании по подозрению в убийстве отца, сообщает El País.

45-летний Джонатан до этого уже некоторое время находился под следствием по делу, которое было засекречено, полиция Каталонии исследует содержимое его телефона. Семья Андик, в свою очередь, уже заявила, что он дает показания «в рамках разбирательства по делу» и что его сотрудничество с судебной системой «было и будет оставаться абсолютным».

71-летний Исак Андик погиб во время похода в горы Монтсеррат. В это время с ним был только Джонатан — старший из трех его детей, который считался главным наследником состояния семьи. Именно он и вызвал полицию, сообщив, что его отец разбился, случайно сорвавшись со скалы.

Джонатан Андик

Следователи выяснили, что Андик-старший упал с высоты более 100 метров, и первоначально расследовала инцидент как обычный несчастный случай. Однако дело приняло новый оборот, когда в показаниях Джонатана обнаружили противоречия. Полиция, в частности, выяснила, что за несколько дней до инцидента он был на этом маршруте. Его адвокаты же заявляют, что он просто готовился к поездке.

Расследование подтвердило, что у отца и сына были конфликты, особенно на почве роли Джонатана в управлении компанией. Исак Андик решил передать ему бразды правления в 2014 году, но был вынужден вернуться к руководству год спустя, чтобы сформировать новую команду и возродить компанию. Это обострило отношения между ними.

После смерти Андика также испортились и отношения в его семье. Его возлюбленная и дети начали спорить о наследстве (состояние бизнесмена оценивалось в 4,5 млрд долларов, он входил в пятерку богатейших людей Испании).

По завещанию наследство бизнесмена должны были разделить между тремя его детьми. Кроме того, он оставил 5 млн евро своей возлюбленной — 52-летней бывшей профессиональной гольфистке Эстефании Кнут, с которой он состоял в близких отношениях последние семь лет вплоть до своей смерти.

Однако Кнут сочла недостаточной эту сумму, потребовав 70 млн. После долгих переговоров дети Андика и Кнут достигли предварительного соглашения о выплате ей примерно 30 млн евро. Любопытно, что именно Эстефания рассказала следователям о конфликтах бизнесмена с сыном, что и стало одной из зацепок в деле.

