Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Израиль захватил 1000 квадратных километров

Financial Times
14:40 1008

Израиль захватил около 1000 кв. км территории после атаки палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, пишет Financial Times.

По подсчетам издания, израильские силы создали военные позиции в секторе Газа, Ливане и Сирии, взяв под контроль территорию, эквивалентную примерно 5% границ Израиля 1949 г.

Более половины захваченной площади приходится на юг Ливана, где израильские войска местами продвинулись на расстояние до 12 км для создания так называемой «зоны безопасности».

По данным FT, целью операции является вытеснение ливанской группировки «Хезболла» от границы, чтобы снизить угрозу противотанковых атак на израильские приграничные населенные пункты.

Остальная часть территории находится в секторе Газа, где Израиль контролирует более половины анклава, а также в Сирии, где израильские войска заняли позиции после падения режима Башара Асада. При этом, как отмечает издание, в отличие от операций в Газе и Ливане, в Сирии израильские и сирийские власти официально не раскрывают расположение войск. 

Бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Яаков Амидрор заявил FT, что Израиль, вероятно, сохранит постоянную буферную зону в Газе шириной «от одной мили до двух километров». По его словам, израильские силы останутся в Ливане «как минимум до разоружения «Хезболлы», хотя ливанские чиновники и аналитики сомневаются, что это возможно в ближайшем будущем.

