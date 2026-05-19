Аварийный мост сносят: построят новый

Принято решение о демонтаже аварийного моста, расположенного на 55-м километре автомобильной дороги Баку – Алят – Газах – государственная граница с Грузией, на участке, проходящем через территорию поселка Гобустан.

Как сообщили haqqin.az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время на указанной территории идут работы по проектированию нового моста и организации устойчивого транспортного движения. На этот период в целях безопасности движение транспорта в направлении Баку полностью ограничено, автомобили направляются по альтернативному маршруту.

Несколько дней назад haqqin.az сообщал об обрушении моста, построенного в 1980-х годах. По результатам предварительной технической оценки установлено, что мост больше непригоден для эксплуатации.