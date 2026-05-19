Устроивший стрельбу турок покончил с собой

Устроивший вооруженное нападение в городе Тарсус на юге Турции Метин Озтюрк покончил с собой после того, как полиция установила его местонахождение, пишет Türkiye Gazetesi. В ходе вчерашнего инцидента 37-летний Метин Озтюрк открыл огонь из пистолета в мясной лавке и ресторане в квартале Каделли района Тарсус, где он работал около года назад, убив сотрудника Ахмета Эрджана и владельца заведения Сабри Пана.

Подозреваемый скрылся с места происшествия на белом автомобиле с номером 01 B 9171, затем на автозаправочной станции в квартале Еникёй застрелил водителя грузовика Гёкая Селфиоглу. Продолжая побег, подозреваемый выстрелил в свою бывшую жену Арзу Озден, шедшую по обочине дороги в квартале Дарыпынары района Чамлыяйла, а в квартале Еникёй сбросил с мотоцикла в кювет Абдуллу Коджу, убив его. Подозреваемый также убил Юсуфа Октая, одного из молодых людей, пасших скот в квартале Каракутюк. В ходе нападений Озтюрк также ранил 8 человек, встречавшихся ему на пути. Раненые были доставлены на машинах скорой помощи в государственную больницу Тарсуса и другие близлежащие больницы для лечения.

После бойни, которую устроил Озтюрк, в район были направлены многочисленные подразделения жандармерии для поимки подозреваемого. В то время как поиски с вертолетной поддержкой продолжались, автомобиль, на котором скрывался подозреваемый, был найден в сельской местности квартала Каракутюк. Операция по поимке подозреваемого, который, как предполагалось, скрылся в лесистой местности, продолжалась до утра.