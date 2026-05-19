Как Азербайджану вновь покорить сердца европейцев?

В азербайджанском сегменте социальных сетей активно обсуждается провальное участие представительницы Азербайджана Jiva (Джамили Гашимовой) в песенном конкурсе «Евровидение-2026». Уже четвертый год представители нашей страны не проходят в финал этого музыкального турнира. Участие исполнителей из Азербайджана на «Евровидении» начиналось успешно. Первые конкурсанты Эльнур и Самир в 2008 году с песней Day After Day заняли шестое место. Спустя год Араш и Айсель с композицией Always поднялись аж до второго места. Их результат повторила Сафура с песней Drip Drop в 2010-м. На следующий год в немецком Дюссельдорфе Ell & Nikki устроили триумф, победив в 56-м конкурсе «Евровидения» с романтической балладой Running Scared. Целый год страна жила в ожидании «Евровидения-2012» в Баку. В краткие сроки была возведена самая крупная музыкальная площадка азербайджанской столицы — «Кристалл Холл». Более-менее успешные выступления азербайджанских исполнителей продолжались еще 11 лет. Однако последние четыре года наши представители остаются вне финала. Мы далеки от того, чтобы ставить под сомнение хорошие вокальные данные Jiva, исполнившей композицию Just Go, она приложила все силы, чтобы на высоком уровне выступить на сцене в Вене.

Понятно, что «Евровидение» — не только музыкальный конкурс, но и политическое шоу, где во время голосования 35 стран прослеживаются явные политические симпатии. Опросив известных азербайджанских деятелей музыки, haqqin.az попытался разобраться в неудачах наших исполнителей в последние годы. Наиболее открытой и объективной выглядит оценка певца и композитора Мурада Арифа, по мнению которого корень проблемы кроется в процедуре отбора музыкальной композиции на «Евровидение». Он выразил сожаление, в Азербайджане никогда не было открытого национального отбора песен на «Евровидение». Такие отборы на национальном уровне проводятся в Италии (фестиваль San Remo), в Швеции (фестиваль Melodifestivalen) и т.д. Когда население наряду с профессиональным жюри участвует в голосовании, выбирает представителя страны на международный конкурс, не остается места для всякого рода разнотолков, отметил он. В странах, где национальные финалы становятся настоящими музыкальными событиями, зрители не только выбирают лучшую песню, но и создают вокруг нее ажиотаж, который затем переносится на международную сцену. В Азербайджане же выбор участника конкурса нередко вызывает недопонимание и разочарование у публики, считает певец. По словам Мурада Арифа, он любит творчество и голос Jiva, но тот факт, что уже пять лет подряд, включая детское «Евровидение», Азербайджан терпит фиаско, является сигналом того, что надо делать какие-то выводы и исправлять ситуацию. Певец считает, что открытый отбор песни станет залогом того, что на «Евровидении» будет представлена самая лучшая азербайджанская композиция: «Сам по себе песенный конкурс в виде «мини-Евровидения» станет событием в жизни национальной эстрады. Можно будет перенести атмосферу европейского конкурса в Азербайджан, многие творческие люди будут стараться понять формат и требования «Евровидения», создавать соответствующий этим критериям музыкальный репертуар. А пока любой композитор, который намерен отправить свою песню на закрытый отбор, будет гадать, кто станет исполнителем — парень или девушка, какого тембра будет его голос. В условиях, когда композитор остается в неведении, какой образ и темперамент исполнителя, практически невозможно создать нужный репертуар. А при открытом отборе авторы будут знать, для кого сочиняют музыку, сами выберут стиль, жанр, аранжировку, настроение требуемого музыкального материала».