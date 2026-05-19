Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»

У Египта есть чему поучиться: запускают мегапроект

15:08

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси официально открыл масштабный аграрный проект Новая Дельта, предполагающий выращивание пшеницы и других культур на землях в пустыне.

Церемония состоялась во время сбора урожая пшеницы 2026 года на новых полях к западу от дельты Нила. По данным правительства, Новая Дельта является крупнейшим проектом рекультивации земель в истории страны.

В перспективе площадь новых угодий составит около 9 тыс. квадратных километров.

Египет планирует увеличить общую площадь возделываемых земель примерно на 15%, сосредоточившись на выращивании пшеницы, кукурузы, овощей, а также экспортных культур – оливок и инжира.

Общий объем инвестиций в проект уже достиг 800 млрд египетских фунтов (более $15 млрд).

Средства были направлены на подготовку земель, строительство зернохранилищ, промышленных зон и новых дорог, которые соединят пустынные территории с долиной Нила и портами страны. Власти также ожидают, что реализация проекта позволит создать более двух миллионов рабочих мест.

