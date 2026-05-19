Украина извинилась перед Эстонией

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию с избиением беспилотника над Эстонией во вторник, 19 мая. Об этом он написал в соцсети Х.

«Москва делает это намеренно, совмещая это с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения в Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», – подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина продолжает поддерживать тесное сотрудничество между специализированными учреждениями, чтобы выяснить суть каждого случая и найти способы их предотвращения, в частности, при непосредственном участии украинских экспертных групп.

«Мы еще раз подчеркиваем, что – вопреки утверждениям российской пропаганды – ни Эстония, ни Латвия, ни Литва или Финляндия никогда не разрешали использовать их воздушное пространство для ударов по России. Более того, Украина никогда не просила о таком использовании», – подчеркнул Тихий.

Также он заявил, что россияне не имеют права винить Украину, страны Балтии или Финляндию в «последствиях своих действий и своей войны».

Ранее, во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, «заблудившийся» украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу — это первый случай, когда сбили такой аппарат над территорией страны.