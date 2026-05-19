Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Украина извинилась перед Эстонией

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию с избиением беспилотника над Эстонией во вторник, 19 мая. Об этом он написал в соцсети Х.

Тихий заявил, что Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы.

«Москва делает это намеренно, совмещая это с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения в Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», – подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина продолжает поддерживать тесное сотрудничество между специализированными учреждениями, чтобы выяснить суть каждого случая и найти способы их предотвращения, в частности, при непосредственном участии украинских экспертных групп. 

«Мы еще раз подчеркиваем, что – вопреки утверждениям российской пропаганды – ни Эстония, ни Латвия, ни Литва или Финляндия никогда не разрешали использовать их воздушное пространство для ударов по России. Более того, Украина никогда не просила о таком использовании», – подчеркнул Тихий.

Также он заявил, что россияне не имеют права винить Украину, страны Балтии или Финляндию в «последствиях своих действий и своей войны».

Ранее, во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, «заблудившийся» украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу — это первый случай, когда сбили такой аппарат над территорией страны. 

Во вторник в районе полудня истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил над озером Выртсъярв залетевший в Эстонию беспилотник. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, информация о гражданском ущербе на данный момент отсутствует.

Как сообщил Певкур, информация о дроне, летящем в направлении юга Эстонии, поступила от Национальных вооруженных сил Латвии. Его движение также зафиксировали эстонские радары.

Силы обороны Эстонии разослали оповещение о воздушной угрозе, его получили жители как юга Эстонии, так те, кто находился в Таллине. Уведомление о возможной угрозе в воздушном пространстве во вторник днем получили и жители восточных районов Латвии.

По предварительной информации, беспилотник, пересекший границы Латвии и Эстонии, был украинским. Подобные дроны несколько раз падали на территории стран Балтии, в частности, 7 мая один из них врезался в нефтехранилище в Резекне. Пока что в этих инцидентах никто не пострадал.

