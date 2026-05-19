Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Переговоры Ильхама Алиева и президента Маврикия

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Маврикий Дарамбиром Гокулом, информирует официальный сайт главы государства.

Поблагодарив президента Маврикия за участие в мероприятии WUF13, Ильхам Алиев сказал, что его визит создает хорошую возможность для проведения дискуссий, связанных с развитием двусторонних отношений. Президент Азербайджана выразил удовлетворение уровнем политических отношений.

Президент Маврикия поблагодарил главу азербайджанского государства за приглашение на это мероприятие. Сообщив, что в рамках визита в Баку он посетил центр ASAN xidmət, президент Маврикия подчеркнул, что созданные там условия произвели на него глубокое впечатление. Он выразил заинтересованность в применении подобного опыта в своей стране.

Отметив, что Азербайджан сотрудничает с различными государствами в создании модели ASAN, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать поддержку Маврикию в этом вопросе и поделиться своим опытом. Гость подчеркнул важность проведения в Азербайджане такого мероприятия глобального уровня, как WUF13.

Дарамбир Гокул выразил благодарность президенту Азербайджана за образовательные стипендии, предоставленные студентам из Маврикия, и попросил рассмотреть возможность дальнейшего увеличения их числа в будущем.

На встрече было затронуто сотрудничество двух стран в международных организациях, подчеркнута роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях с точки зрения расширения партнерства. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области экономики, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, туристической и других сферах.

