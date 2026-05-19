Взрывы на иранском острове

Взрывы раздались на принадлежащем Ирану острове Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местных жителей.
Агентство Tasnim сообщило, что взрывы, прозвучавшие на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, связаны с ликвидацией неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Заместитель главы управления безопасности провинции Хормозган заявил, что операции по обезвреживанию НРБ были произведены силами специализированных групп. Он призвал общественность не беспокоиться и игнорировать слухи в социальных сетях.