Иранская армия грозит открыть новый фронт

Армия Ирана пригрозила открытием «новых фронтов» против США в случае возобновления атак.

«Если враг окажется достаточно глуп, чтобы снова попасть в сионистскую ловушку и начать новую агрессию против нашей любимой страны, мы откроем против него новые фронты, используя новое оборудование и новые методы», — заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия. Его слова передает агентство ISNA.

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что он временно отказался от нового удара по Ирану в надежде достичь соглашения.