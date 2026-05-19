Пашинян обратился к армянам: «Мы нашли свою родину…»

Народ Армении должен отказаться от «психологии временной остановки» и воспринимать Армению как родину. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил находящийся в городе Спитаке премьер-министр страны, председатель партийного совета «Гражданский договор» Никол Пашинян.

По его словам, народ Армении должен «наконец зафиксировать, что процесс поиска родины завершен. Мы нашли свою родину, и это Республика Армения». Премьер Армении считает, что «если в нашем подсознании постоянно присутствует мысль о необходимости вернуться в Ван, Муш, Карабах, Нахчыван, мы начинаем воспринимать нашу страну как перевалочный пункт».

«Суть сегодняшнего политического процесса в том, что мы меняем восприятие Республики Армения с остановки на пункт назначения. Мы пришли, люди», — обратился премьер-министр к жителям Спитака.

Предвыборная кампания к парламентским выборам в Армении началась 8 мая и продлится до 5 июня. Партия «Гражданский договор» участвует в выборах под номером 16 под лозунгом «Встань за мир». Кандидатом от партии на пост премьер-министра является Никол Пашинян.