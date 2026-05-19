Мерц просит Си повлиять на Путина

Заявление прозвучало на его совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

По словам Мерца, на Западе сейчас не ждут резкого пересмотра стратегических отношений между Москвой и Пекином, однако в Берлине рассчитывают, что Китай может использовать свое влияние на Россию.

«Мы не ожидаем сейчас фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, конечно, связываем этот визит с надеждой на то, что (председатель КНР) Си (Цзиньпин) также окажет влияние на президента (России Владимира) Путина, чтобы положить конец этой войне в Украине, которую он не может выиграть. Наоборот, каждый день все сталкиваются с большими потерями людей», — заявил канцлер.

Заявление прозвучало на фоне предстоящей поездки президента России Владимира Путина в Китай.

Ранее сообщалось, что Путин 19–20 мая посетит КНР с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина.