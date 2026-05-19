Непростая дилемма Трампа

США, возможно, придется нанести «еще один сильный удар» по Ирану, заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам президента США, он пока еще не принял решения, но пообещал, что общественность узнает об этом «очень скоро». Трамп также отметил, что был «всего в часе» от удара, но союзники попросили его подождать.

*** 16:34 Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он написал в Truth Social. По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить атаку, поскольку в настоящее время идут «серьезные переговоры».