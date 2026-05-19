Непростая дилемма Трампа

США, возможно, придется нанести «еще один сильный удар» по Ирану, заявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам президента США, он пока еще не принял решения, но пообещал, что общественность узнает об этом «очень скоро».
Трамп также отметил, что был «всего в часе» от удара, но союзники попросили его подождать.
*** 16:34
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он написал в Truth Social.
По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить атаку, поскольку в настоящее время идут «серьезные переговоры».
«Я дал указание министру обороны Питу Хегсету, председателю объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам США не проводить запланированную на завтра атаку на Иран», – написал Трамп.
Однако, как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, заявление американского лидера вызвало недоумение в самом регионе.
Сразу несколько высокопоставленных официальных лиц из стран Персидского залива позже опровергли информацию о координации этого шага.
Собеседники издания утверждают, что им вообще ничего не было известно о подготовке со стороны США каких-либо конкретных планов военного нападения на Иран в данный период, равно как и о существовании подобных запросов об отсрочке.