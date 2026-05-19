Атака из Ирака на Эмираты

Средства ПВО ОАЭ перехватили в своем воздушном пространстве 6 беспилотников за последние 48 часов, целившихся в гражданские и стратегические объекты, сообщило Минобороны Эмиратов.
Расследование атаки 17 мая в районе атомной электростанции «Барака» показало, что все дроны были запущены из Ирака.
*** 16:50
В Объединенных Арабских Эмиратах возобновили электропитание атомного реактора после удара дрона вблизи атомной электростанции «Барака». Об этом сообщили в МАГАТЭ.
«МАГАТЭ получило сообщение от ОАЭ о том, что на третьем блоке АЭС «Барака» было возобновлено внешнее электроснабжение после удара беспилотника, который вызвал пожар в электрогенераторе вблизи объекта», – говорится в сообщении.
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что реактору больше не нужны аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией.
17 мая в результате атаки беспилотника на территории единственной в ОАЭ атомной электростанции «Барака», расположенной в регионе Аль-Дафра эмирата Абу-Даби, вспыхнул пожар: загорелся резервный электрогенератор, обеспечивающий электроснабжение вспомогательных систем.