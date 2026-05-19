Неизвестные в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

Группа вооруженных людей в масках ворвалась в здание редакции «Московского комсомольца» («МК») в Москве на улице 1905 года. Неизвестные люди, на одежде которых нет никаких опознавательных знаков, отказались предъявить документы и объяснить, что им нужно.

По словам главного редактора издания Павла Гусева, мужчины направились не в редакцию «МК», а к арендаторам помещения, заблокировав весь третий этаж. Гусев лично пытался поговорить с неизвестными, но они в грубой форме отказали ему в разговоре.

«На другие этажи они не идут, кроме того этажа, куда они ворвались — это третий этаж, где у нас арендаторы находятся. Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами», — заявил Гусев.

Главред добавил, что на третий этаж никого не пускают. На место вызвали представителей правоохранительных органов.

Заместитель генерального директора издательского дома «МК» Олег Воробьев также подтвердил, что действия неизвестных в камуфляже не связаны с деятельностью «Московского комсомольца». Несмотря на происходящее, редакция работает в штатном режиме, никаких ограничений нет.

Финансовый директор «МК» Екатерина Черешкина, в свою очередь, рассказала, что обыск идет у АНО «Консорциум медтехники», которая работает по госконтрактам. Она уточнила, что компания заехала в здание в прошлом году.

На данный момент обстановка возле дома № 7 на улице 1905 года, где находится редакция «МК», спокойная. Рядом со зданием дежурят несколько правоохранителей.