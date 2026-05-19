Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Трамп предложил Си и Путину объединиться

17:28 1352

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с российским президентом Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, во время встречи в Пекине на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США, Китай и Россия имеют общие интересы в противостоянии с МУС и должны объединиться против организации.

Реакцию Си Цзиньпина на предложение Трампа газета не раскрывает. При этом ни Россия, ни Китай не входят в число стран-участниц МУС, а значит, не подчиняются его юрисдикции и не признают вынесенных им решений.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, посчитав их ответственными за незаконную депортацию детей из Украины. 

В ноябре 2024-го МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. После очередной эскалации израильско-палестинского конфликта в октябре 2023-го еврейское государство обвинили в военных преступлениях и геноциде. В ответ на выданный ордер в феврале 2025-го Дональд Трамп ввел санкции в отношении МУС, обвинив организацию в незаконном преследовании американцев и их ближайших союзников. Из указа следует, что США и Израиль — «процветающие демократии с армиями, которые строго соблюдают законы войны».

