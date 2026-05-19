Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?

Накануне стало известно, что группа правозащитников выдвинула Рубена Варданяна, бывшего российского олигарха армянского происхождения, в настоящее время отбывающего наказание в тюрьме Баку и приговоренного к 20 годам лишения свободы за многочисленные тяжкие преступления, на премию имени Вацлава Гавела в области прав человека. В заявлении группы говорится, что Варданян номинируется на премию «за его глобальные усилия по защите прав человека и публичную защиту прав армян Карабаха». В документе также проведена параллель между деятельностью и ценностями Варданяна и принципами легендарного Вацлава Гавела. В нем упоминались слова Гавела о том, что «человеческий разум, порядочность, солидарность и готовность к взаимопониманию и справедливому сосуществованию восторжествуют над всем, что им угрожает», и отмечалось, что деятельность Варданяна якобы «отражает те же идеалы».
Прежде всего, напомним, что эта премия, названная в честь известного чешского диссидента, бывшего президента Чешской Республики, учреждена ПАСЕ, Библиотекой Вацлава Гавела и Фондом «Хартия 77» в 2013 году. Размер премии составляет 60 тысяч евро; она присуждается лицам, внесшим вклад в развитие гражданского общества и защиту прав человека. Церемония награждения традиционно проводится в рамках осенней сессии ПАСЕ.
Но кто эти люди, которые хотят поставить Варданяна в один ряд с Вацлавом Гавелом? Действительно ли они годами внимательно следили за «диссидентской деятельностью в защиту прав человека» этого российско-армянского миллиардера и теперь считают его достойным премии, названной в честь известного чешского диссидента и государственного деятеля?
Итак, группу, подписавшую обращение, возглавляет армянин Ваган Заноян, «эксперт по глобальным энергетическим вопросам и активист по борьбе с торговлей людьми». Он представляется писателем и утверждает, что давно дружит с Варданяном: их первое знакомство состоялось двадцать лет назад на форуме в Давосе. После 44‑дневной войны 2020 года их связь заметно укрепилась, встречи стали регулярными. Заноян отмечает, что осенью 2022 года, когда Варданян принял решение отправиться в Карабах, он находился рядом с ним. Сейчас Заноян входит в число тех, кто руководит международной кампанией за освобождение Варданяна. С большой долей вероятности именно Заноян организовал петицию о выдвижении Варданяна на премию Вацлава Гавела. Он использовал свои связи, чтобы убедить нескольких других правозащитников подписать обращение. Одной из них является Маргарита Баранкитис, правозащитница из Бурунди. Она гуманитарная активистка, работающая над улучшением благосостояния детей и борьбой с этнической дискриминацией в Бурунди. Нет никаких доказательств того, что бурундийский правозащитник и Варданян пересекались где-либо, кроме как в рамках этого обращения.
Среди подписавших петицию — Джульен Лусенге, правозащитница из Демократической Республики Конго. Она известна своей работой по защите женщин, подвергшихся сексуальному насилию во время войн.
Еще один правозащитник в списке — Мирза Диннаи, езидский курдский активист из Ирака. Он известен своей защитой прав езидов и участвовал в операции 2014 года по спасению езидов, укрывшихся на горе Синджар от нападений ИГИЛ.
Наконец, последний в списке — Том Катена, американский врач и гуманитарный деятель. В отличие от конголезских, бурундийских или езидских активистов, он пересекался с Варданяном. В 2017 году армянский миллиардер предоставил ему личный грант в размере 100 тысяч долларов через свой фонд «Аврора», а также 1 миллион долларов на гуманитарные цели.
Процесс выдвижения кандидатов на премию имени Вацлава Гавела только начался, и пока рано говорить о том, будет ли Варданян, занимавшийся не защитой прав человека на территории Азербайджана, а антигуманной деятельностью (например, закупкой за свой счет многочисленных противопехотных мин и их установкой в Карабахе), удостоен этой награды. Однако можно ожидать, что лоббисты Варданяна в Европе приложат усилия, чтобы добиваться его награждения, в том числе путем лоббирования в ПАСЕ, из которой Азербайджан вышел три года назад. Если ПАСЕ присудит Варданяну эту премию, это, несомненно, запятнает имя Вацлава Гавела и дискредитирует награду, названную в его честь. Ведь до сих пор она присуждалась лишь активистам, борющимся за права и свободы человека, таким как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо или российский диссидент Владимир Кара‑Мурза. Варданян же до последних лет был известен на международном уровне отмыванием миллиардов долларов из России через офшорные схемы. Ранее западные журналисты-расследователи раскрыли факты о схеме отмывания денег, организованной через возглавляемый им инвестиционный банк «Тройка Диалог».