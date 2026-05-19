Накануне стало известно, что группа правозащитников выдвинула Рубена Варданяна, бывшего российского олигарха армянского происхождения, в настоящее время отбывающего наказание в тюрьме Баку и приговоренного к 20 годам лишения свободы за многочисленные тяжкие преступления, на премию имени Вацлава Гавела в области прав человека. В заявлении группы говорится, что Варданян номинируется на премию «за его глобальные усилия по защите прав человека и публичную защиту прав армян Карабаха». В документе также проведена параллель между деятельностью и ценностями Варданяна и принципами легендарного Вацлава Гавела. В нем упоминались слова Гавела о том, что «человеческий разум, порядочность, солидарность и готовность к взаимопониманию и справедливому сосуществованию восторжествуют над всем, что им угрожает», и отмечалось, что деятельность Варданяна якобы «отражает те же идеалы».

Прежде всего, напомним, что эта премия, названная в честь известного чешского диссидента, бывшего президента Чешской Республики, учреждена ПАСЕ, Библиотекой Вацлава Гавела и Фондом «Хартия 77» в 2013 году. Размер премии составляет 60 тысяч евро; она присуждается лицам, внесшим вклад в развитие гражданского общества и защиту прав человека. Церемония награждения традиционно проводится в рамках осенней сессии ПАСЕ. Но кто эти люди, которые хотят поставить Варданяна в один ряд с Вацлавом Гавелом? Действительно ли они годами внимательно следили за «диссидентской деятельностью в защиту прав человека» этого российско-армянского миллиардера и теперь считают его достойным премии, названной в честь известного чешского диссидента и государственного деятеля? Итак, группу, подписавшую обращение, возглавляет армянин Ваган Заноян, «эксперт по глобальным энергетическим вопросам и активист по борьбе с торговлей людьми». Он представляется писателем и утверждает, что давно дружит с Варданяном: их первое знакомство состоялось двадцать лет назад на форуме в Давосе. После 44‑дневной войны 2020 года их связь заметно укрепилась, встречи стали регулярными. Заноян отмечает, что осенью 2022 года, когда Варданян принял решение отправиться в Карабах, он находился рядом с ним. Сейчас Заноян входит в число тех, кто руководит международной кампанией за освобождение Варданяна. С большой долей вероятности именно Заноян организовал петицию о выдвижении Варданяна на премию Вацлава Гавела. Он использовал свои связи, чтобы убедить нескольких других правозащитников подписать обращение. Одной из них является Маргарита Баранкитис, правозащитница из Бурунди. Она гуманитарная активистка, работающая над улучшением благосостояния детей и борьбой с этнической дискриминацией в Бурунди. Нет никаких доказательств того, что бурундийский правозащитник и Варданян пересекались где-либо, кроме как в рамках этого обращения.