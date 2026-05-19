Оверчук об «очень непростом» выборе Армении

17:56 1027

Выбор Армении между ЕАЭС и Европейским союзом остается «очень непростым». Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, в Армении существуют политические силы как за сохранение связей с ЕАЭС, так и за интеграцию с ЕС, и этот вопрос тесно связан с внутренней политикой и предвыборной кампанией.

Оверчук подчеркнул, что Россия выступает за сохранение Армении в ЕАЭС и одновременно поддерживает мирный процесс на Южном Кавказе. Он отметил, что между Арменией и Азербайджаном уже начались обмен делегациями, торговля и частичная транспортная разблокировка.

По словам российского вице-премьера, через Азербайджан и Грузию в Армению по железной дороге поступают российское зерно и удобрения.

При этом Оверчук обратил внимание, что в апреле прошлого года в Армении был принят закон, указывающий на стремление к вступлению в ЕС.

«В текущей геополитической ситуации, когда Европейский союз из экономического объединения превращается в военно-политический союз и милитаризируется против России, армянам следует понимать последствия такого выбора», — заявил он.

Оверчук отметил, что Москва не хочет, чтобы Армения потеряла экономические преимущества, которые получает благодаря участию в ЕАЭС, однако, по его словам, если Ереван выбирает сближение с ЕС, у России возникает вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки.

Он также подчеркнул, что неопределенность в вопросе внешнеполитического курса мешает выстраиванию долгосрочных экономических отношений.

По словам Оверчука, тема статуса Армении в ЕАЭС будет обсуждаться 29 мая в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Вице-премьер добавил, что за 11 лет участия в ЕАЭС экономика Армении значительно выросла, а уровень жизни повысился благодаря экономическим преференциям союза.

