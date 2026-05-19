Ильхам Алиев: «Вот как ведут себя истинные хозяева этой земли…»
Власти Кыргызстана «ликвидируют» нарушителей санкций против России

Отдел информации
18:00 915

Власти Кыргызстана начали демонстрировать Западу готовность жестче реагировать на попытки обхода антироссийских санкций. Министерство юстиции республики сообщило о закрытии сразу 50 компаний, чья деятельность, по версии Бишкека, связана с санкционными рисками. Названия фирм при этом не раскрываются.

«Данная мера принята в рамках реализации нового приказа «О межведомственном взаимодействии по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и операций с повышенными санкционными рисками». Список компаний был предоставлен Министерством экономики и коммерции Кыргызстана, а также другими государственными органами, которые рассмотрели информацию о возможных фактах уклонений от ограничений в рамках санкционного режима», — говорится в сообщении Министерства юстиции Кыргызстана.

Ни Минюст, ни Минэкономики, который передал ему список компаний, не раскрывают, какие именно предприятия закрываются. Поэтому точно сказать, есть ли среди них те, что напрямую попали под ограничения Евросоюза, Великобритании и США, сейчас невозможно.

Месяц назад в 20-й пакет санкций ЕС включили два кыргызстанских банка - «Керемет» и «Капитал». Под ограничения попала также структура, связанная со стейблкоином A7A5. Эта криптовалюта, как считают в Европе, обеспечена рублевыми депозитами, размещенными в российском Промсвязьбанке. В Брюсселе убеждены, что это помощь России в обходе санкций. Находятся ли теперь эти структуры в списке закрытых юрлиц — неизвестно.

Несколько недель назад заместитель главы Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев говорил, что регистрацию отменят всем, кто игнорирует требования санкционного режима. «Правительство недавно приняло несколько постановлений. При необходимости мы даже приняли меры, которые могут нарушать конституционные права. Если будет выявлен субъект, связанный с санкциями или вызывающий подозрения, мы аннулируем его юридическую регистрацию. После аннулирования регистрации он автоматически теряет регистрацию в банках, не сможет открывать счета и вести деятельность. Мы пошли на такие радикальные решения», — высказался Амангельдиев.

В рамках 20-го пакета санкций ЕС впервые применил против Кыргызстана механизм противодействия обходу санкций — так называемый anti-circumvention tool. Под ограничения попал экспорт в Кыргызстан ряда товаров, которые, по мнению Брюсселя, могут реэкспортироваться в Россию: высокоточные станки, радиооборудование, модемы, маршрутизаторы и другая техника.

По мнению аналитиков, официальный Бишкек надеялся, что серьезных последствий удастся избежать, но этого не случилось.

Местные эксперты считают, что закрытие 50 компаний вряд ли поможет властям Кыргызстана в ближайшее время. Поэтому правительству придется значительно жестче контролировать реэкспорт товаров двойного назначения в Россию.

На днях глава правительства Кыргызстана Адылбек Касымалиев сообщил, что Запад требовал от Кыргызстана закрыть отдельные банки из-за санкционных рисков, однако Бишкек отказался это делать. Теперь, кажется, власти демонстрируют, что готовы принять меры.

