Крым понравился, а дальше не очень

В апреле доля россиян, заявивших, что их «в целом не устраивает» внешняя политика, которую «проводят власти страны», достигла 26% — рекордного уровня за все время наблюдений (с 2007 года).

По сравнению с уровнями апреля-2025 недовольных внешнеполитическим курсом стало больше практически вдвое, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 11 процентных пунктов.

Доля тех, кого внешняя политика «в целом устраивает», сократилась с 59% в декабре до 46% в апреле. В результате индекс ВЦИОМа, который учитывает все ответы, упал до 41 пункта, повторив антирекорд за два десятилетия наблюдений (он был установлен в 2021 году).

Эти цифры отражают исчезновение надежд на успешное взаимодействие Владимира Путина с Дональдом Трампом, сказал The Moscow Times политолог Александр Морозов: «Высокие цифры весны 2025 года — это отражение оптимистических заголовков в российских медиа, а они обещали, что война вот-вот завершится под давлением Трампа (на Киев, разумеется). Затем эти цифры держались до ноября, когда стало ясно, что «дух Анкориджа» исчез. И все пошло вниз».

«Люди устали от бесконечной и неуспешной войны, их пугает перспектива большой войны с НАТО, они хотят нормализовать отношения с окружающим миром, а видят только эскалацию», — описывает происходящее политолог Аббас Галлямов.

Резкий скачок недовольства политикой властей в начале 2026 года он связывает с тем, что в январе «СВО» по своей продолжительности превысила Великую Отечественную войну. «Как и любой накачанный пафосом народ, россияне живут в символическом пространстве. Ощущение того, что нынешние поколения жителей страны оказались недостойны памяти славных дедов, отравило им самоощущение. Обещали «повторить» — и на глазах у всего мира сели в лужу», — рассуждает Галлямов.

Вместе с внешней политикой одновременно резко выросла доля недовольных внутренней, экономической и социальной политикой Кремля — до 36%, 46% и 35% соответственно. Все три показателя стали рекордными с начала войны с Украиной, а их рост — на 10-15 процентных пунктов за четыре месяца — самым резким с пенсионной реформы 2018 года.

ВЦИОМ спрашивал респондентов, в какой мере «их устраивает внешняя политика, которую проводят власти страны». Между Крымом и 2022 годом гражданам внешняя политика нравилась намного больше, чем все остальное, обращает внимание социолог Элла Панеях. Но в военное время графики сблизились, синхронизировались, и сейчас одобрение внешней политики падает вместе со всем прочим.