Модель продовольственной безопасности Азербайджана внедряется в Узбекистане

На основе модели пищевой безопасности Азербайджана в Узбекистане создан единый централизованный контролирующий орган — Комитет по пищевой безопасности, основанный на принципе «от поля до стола».

Новое ведомство, начавшее свою деятельность 12 мая этого года, сформировано на базе соответствующих структурных подразделений Агентства по карантину и защите растений, Комитета по развитию ветеринарии и Санитарно-эпидемиологической службы.

В рамках новой модели управления отменены требования об обязательной сертификации ряда пищевых продуктов. Сроки контроля в импортных и экспортных процедурах сокращены в разы. Наряду с этим предусматривается расширение применения международных стандартов в области пищевой безопасности.

Отметим, что с целью извлечения пользы из опыта Азербайджана в сфере пищевой безопасности делегация Узбекистана провела встречи в AQTA (Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики) и близко ознакомилась с направлениями деятельности Агентства. В то же время делегация Агентства совершила деловой визит в Узбекистан. С целью формирования единой системы управления в области пищевой безопасности в Узбекистане был изучен опыт ряда стран. Единая модель пищевой безопасности Азербайджана была признана наиболее приемлемым и эффективным вариантом для Узбекистана.