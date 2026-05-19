Сколько людей проживает в Азербайджане

В январе-марте 2026 года численность населения Азербайджана увеличилась на 5814 человек, или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 10 млн 268 тыс. 165 человек. Такие цифры приводит Госкомитет по статистике.

По его данным, из общей численности населения 54,3 процента составляют городские жители, 45,7 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, 50,2 процента - женщины.

Также сообщается, что общее число граждан, проживающих, работающих и получающих образование на освобожденных от оккупации территориях, составило 84 тыс. 370 человек.