И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан

В прошлом году в Анкаре состоялась первая в своем роде конференция «Индия — Турция», организованная одним из турецких аналитических центров. Атмосфера мероприятия была более чем благоприятной: эксперты и официальные лица двух стран обсуждали перспективы сотрудничества, а представители Анкары и Нью-Дели напомнили о поддержке, которую Индия оказала Турции в годы войны за независимость. Конференция должна была стать отправной точкой для укрепления двусторонних отношений. Несмотря на прохладный политический тон, обусловленный расхождениями между лидерами двух стран, торговые отношения между Анкарой и Нью-Дели развивались быстрыми темпами. Это происходило даже несмотря на то, что Эрдоган традиционно ориентируется на тюркско-мусульманский мир и поддерживает тесные связи с Пакистаном, тогда как Моди, придерживающийся идеологии хиндутва, выстраивает все более глубокие отношения с Израилем.

Однако уже через несколько месяцев после конференции, на которую возлагались большие надежды, ситуация резко изменилась. Апрельское нападение в Кашмире, унесшее жизни 26 мирных жителей, спровоцировало новую вспышку конфликта между Индией и Пакистаном и поставило Анкару перед необходимостью сделать выбор. Турция публично поддержала Пакистан, выступив против начатой Индией операции «Синдур». Это вызвало резкое раздражение в Нью-Дели: индийские СМИ стали изображать Турцию как «врага», обвиняя ее в поставках вооружений Исламабаду. Анкара отвергла обвинения в дополнительной военной помощи Пакистану, указав, что оборонное сотрудничество между двумя странами существует уже несколько десятилетий и носит стратегический характер. На фоне нараставшей антитурецкой риторики в индийских СМИ прозвучали призывы к туристическому бойкоту Турции, что ударило по коммерческим интересам Анкары. Индия, сославшись на угрозу национальной безопасности, отозвала лицензию у компании Celebi Airport Services India, работавшей в девяти крупных аэропортах, включая Нью-Дели, Мумбаи и Бангалор. Air India в свою очередь объявила о намерении сократить зависимость от Turkish Teknik, занимающейся техническим обслуживанием широкофюзеляжных воздушных судов.

Отношения между странами оставались фактически замороженными почти год. Однако за последние два месяца в позиции Индии произошел неожиданный разворот: Нью-Дели внезапно пригласил Турцию на двенадцатый раунд двусторонних переговоров. Анкара в свою очередь направила в Индию заместителя министра иностранных дел Беррис Экинджи. По информации дипломатических источников haqqın.az в Анкаре, первая встреча после годичного «замораживания» прошла в позитивном ключе. По словам турецких дипломатов, одним из факторов, позволивших возобновить диалог, стала сдержанная реакция Анкары на провокационные заявления индийских депутатов и введенные Нью-Дели ограничения в авиационной и туристической сферах. «Анкара решила не отвечать жестко, чтобы дать ситуации возможность естественно стабилизироваться. Нужно было дождаться развития событий и действовать по обстоятельствам. На нынешнем этапе диалог лучше, чем молчание и дальнейшее углубление проблем», — сообщили источники haqqın.az.

По данным Министерства культуры Турции, из-за туристического бойкота число индийских туристов, традиционно приезжавших в страну на свадьбы и в медовый месяц, сократилось примерно на 25%: с 330 тысяч в 2025 году до 250 тысяч. Тем не менее Анкара рассчитывает, что по мере снижения напряженности эти показатели восстановятся уже в текущем году. Дипломатический кризис затронул не только туризм, но и торговлю. Согласно официальной статистике Турции, двусторонний товарооборот снизился на 16,7% — с 9 миллиардов долларов в 2025 году до 7,5 миллиарда. При этом основная доля торговли приходится на Индию: Анкара ежегодно импортирует из Нью-Дели сырье, текстиль, химическую продукцию, автозапчасти и другие товары на сумму около 6 миллиардов долларов. По мнению экспертов, именно торговые интересы стали одной из ключевых причин, побудивших Индию восстановить отношения с Турцией.