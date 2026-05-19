Не бомбами, так санкциями

Министерство финансов США ввело санкции против базирующейся в Иране биржи Amin Exchange и компаний, которые, по данным ведомства, действовали в ОАЭ, Турции и Гонконге от имени иранских банков.

«Теневая банковская система Ирана способствует незаконному переводу средств в террористических целях», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Санкции также коснулись судов, в том числе танкера Great Sail под флагом Барбадоса, танкера Ocean Wave под флагом Палау и танкера Swift Falcon под флагом Панамы, перевозящих химикаты и нефть.