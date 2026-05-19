США в очереди за украинским оружием

США договариваются об испытании и потенциальной закупке украинских БПЛА и комплексов РЭБ, а также о получении доступа к отдельным военным технологиям, сообщает Bloomberg.

Стало известно, что Пентагон уже обратился с запросом о проведении испытаний ряда украинских оборонных технологий на территории США.

В то же время интерес Вашингтона выходит далеко за рамки обычной покупки техники. Источники агентства утверждают, что Вашингтон также заинтересован в доступе к определенным технологиям и правам интеллектуальной собственности в рамках будущего соглашения, которое до сих пор обсуждается.

Отмечается, что во время переговоров Украина заявила, что ее технологии уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Именно благодаря развитию дронов и новых тактик Силы обороны Украины смогли наносить удары по целям глубоко на территории РФ и сдерживать превосходящие силы российской армии. Однако зарубежные партнеры хотят лично убедиться в мощности украинского оружия.

Как стало известно журналистам, американскую армию интересуют самые современные цифровые решения. Источники издания отмечали, что Соединенные Штаты могут проявлять особый интерес к технологиям терминального наведения, основанным на искусственном интеллекте, навигации без GPS, устойчивости к помехам в каналах связи и боевой доктрине использования самих дронов.

Это сотрудничество не будет похоже на стандартные контракты. Один из представителей оборонной промышленности объяснил Bloomberg, что проект документа, вероятно, был создан не как классическое соглашение о передаче технологий, а как механизм тестирования и оценки украинских систем с целью формирования будущих потребностей армии США.

Процесс подготовки этого соглашения уже вышел на финишную прямую. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что стороны уже работают над рамочным документом.

«В результате сотрудничества с Госдепартаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который сейчас рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, которое укрепит наши вооруженные силы», – отметила дипломат.