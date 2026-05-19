Зеленский обещает новые «творческие» удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы нанесения ударов по России на расстоянии в июне.

«Несколько вещей за этот день важно сказать. Был доклад наших военных: Главнокомандующий Александр Сырский и Генеральный штаб – Андрей Гнатов. О нашей фронтовой активности и действиях против оккупанта и о российских штурмах.

Этот месяц принес изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины: мы лучше удерживаем позиции, наносим больше ударов. И особенно значительное влияние оказывают наши дальнобойные санкции против России.

Сегодня я утвердил планы наших дальнобойных мер на июнь, и нам необходимо творчески развивать украинские дальнобойные санкции, которые продемонстрировали свою силу в мае», - сказал Зеленский.

Украинские лидер также выразил удовлетворение улучшением отношений с Будапештом: «И очень важно, что на уровне наших команд налажена коммуникация с новой властью Венгрии. Украина заинтересована в нормальных добрососедских отношениях, в полноценном сотрудничестве. И свою часть работы для этого мы выполняем.

Между Украиной и Грузией были хорошие контакты – пора нормализовать отношения. Разумеется, мы предметно работаем в направлении европейских институтов. Украина заслуживает того, чтобы быть частью Евросоюза даже во время войны, сражаясь за свою независимость и защищая свою государственность, мы движемся к полноправной европейской интеграции Украины».