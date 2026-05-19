Студнев у Кямаледдина Гейдарова

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с министром архитектуры и строительства Беларуси Александром Студневым в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как сообщили в МЧС, на встрече затронута важность WUF13 и выражена уверенность в том, что участие белорусской делегации в этом престижном мероприятии внесет значительный вклад в укрепление тесных дружественных связей и кооперации между двумя странами.

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Беларусью «стремительно развиваются благодаря дальновидной политике лидеров двух стран, основанной на взаимном уважении и доверии», и в этом контексте отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения связей между соответствующими ведомствами в сфере строительства и безопасности.

Также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.