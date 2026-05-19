Командующий украинской армией о новом плане России

Угроза со стороны Беларуси и наступление с севера вполне реальны. С таким предупреждением выступил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

«У нас есть 1200 км активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины, Верховного главнокомандующего об угрозе от России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Реально», — предупредил Сырский.

По словам главкома ВСУ, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

«Это значит — фронт еще увеличится», — добавил Сырский.