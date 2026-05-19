Нефть покупать нельзя, а продукты из нее — можно

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах, следует из данных британского Управления по реализации финансовых санкций (OFSI).
«Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру», — говорится на сайте OFSI.
Государственный секретарь Великобритании вправе изменять, отзывать или приостанавливать лицензии в любое время, отмечает ведомство. Решение об отзыве госсекретарь «постарается» отправить за 4 месяца до его вступления в силу.