Ветеринары отказались лечить людей

Ассоциация ветеринарных врачей Португалии сообщила, что не будет оказывать медицинскую помощь людям, идентифицирующим себя как животные. В заявлении подчеркивается, что с точки зрения закона они все равно являются людьми.

Как сообщает Euronews, в стране набирает популярность так называемое движение териантропов. За пределами Португалии уже зафиксированы случаи, когда его последователи обращались за медицинской помощью к ветеринарам. Было принято решение заранее выработать рекомендации на случай, что териантропы обратятся к португальским ветеринарам.

Согласно новому протоколу, ветеринары не имеют права проводить диагностику, лечение или любые клинические процедуры в отношении людей, даже если те считают себя животными, и должны направить пациента к врачу. При этом подчеркивается необходимость действовать уважительно.