BYD Invitational Golf Tournament 2026: дождь и ветер гольфистам не помеха

В гольф-клубе Dreamland состоялся турнир BYD Invitational Golf Tournament 2026, организованный Федерацией гольфа Азербайджана.
Главными спонсорами турнира выступили компании BYD, Castrol и Azerbaijan energy automotive factory. Партнерами мероприятия стали Министерство молодежи и спорта, группа компаний SARDA, гольф-клуб Dreamland и AzerGold.
Несмотря на дождливую и ветреную погоду, турнир запомнился высокой конкуренцией и интересной спортивной борьбой. И хотя сложные погодные условия стали дополнительным испытанием для участников, игроки продемонстрировали профессионализм, точность и высокую подготовку, что еще больше повысило динамику соревнований.
На протяжении всего турнира шла упорная борьба за победу. По итогам соревнований были определены победители в номинациях Nearest the Pin («Самый ближний удар к лунке») и Longest Drive («Самый дальний удар»), а обладатели первых трех мест были награждены кубками и специальными подарками.
После турнира состоялась торжественная церемония награждения победителей. Президент Федерации гольфа Азербайджана Рауф Халилов поприветствовал гостей и выразил благодарность всем участникам турнира. Он высоко оценил профессионализм гольфистов, проявивших целеустремленность, особенно в таких сложных погодных условиях, и подчеркнул, что это является показателем истинной преданности гольфу.
В ходе церемонии были вручены награды победителям, выражена благодарность участникам, отмечено успешное завершение турнира.
Проведение подобных соревнований вносит значительный вклад в развитие гольфа в Азербайджане, повышая интерес к этому виду спорта.
Турнир, отличающийся высоким уровнем организации, был встречен с большим интересом участниками и гостями и признан незабываемым спортивным событием.