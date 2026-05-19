США о способности Польши защититься от врага

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что перенос переброски американских войск в Польшу не означает сокращения военного присутствия в Европе и связан лишь с «технической ротационной задержкой».

«То, что мы пытаемся сделать, и то, на что направлена наша внешняя политика, — это продвижение европейской независимости и суверенитета. Мы хотим, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную территориальную целостность», — заявил Вэнс.

«Мы просто отложили переброску войск в Польшу. Это не сокращение, это обычная задержка в ротационных процессах», — добавил он.

Вэнс отметил, что Польша способна защищать себя при значительной поддержке со стороны США. «Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимизировать безопасность США, — сказал он. — Я не считаю, что это плохо для Европы — это стимулирует Европу брать больше ответственности. Соединенные Штаты не могут быть мировым полицейским».

Вице-президент США также заявил, что эти войска в итоге все же будут направлены в Польшу, но могут быть размещены и в других странах Европы.

«Фактически мы еще не приняли окончательного решения о том, куда именно эти войска будут направлены, но я говорю, что неверно утверждать, будто мы массово выводим войска, — сказал он. — Это очень небольшое и незначительное изменение, и, честно говоря, значительная часть европейских СМИ слишком остро на это реагирует».