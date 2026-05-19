США о «вознаграждении» Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил американского лидера Дональда Трампа за его роль в «выживании» Украины. Один из журналистов спросил у Вэнса, почему США решили «вознаградить» Владимира Путина, отказавшись развертывать в Польше около 4 тысяч американских солдат.

«Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп», — сказал Вэнс. Также он упомянул заявление американского президента о том, что Барак Обама «дал украинцам простыни», а Трамп «дал украинцам Javelin». «Именно эти Javelin обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет», — считает вице-президент США.

По его словам, внешняя политика Трампа состоит не в том, чтобы вознаграждать Путина или наказывать Польшу, а в том, чтобы продвинуть европейскую независимость и суверенитет.