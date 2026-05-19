Британию вернут, но на новых условиях

Брюссель заставит Великобританию выплачивать миллиарды фунтов в случае возвращения в Европейский союз, заявил бывший высокопоставленный чиновник ЕС на фоне того, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможность повторного сближения с блоком, пишет The Telegraph.

Сэр Джулиан Кинг, последний представитель Великобритании в качестве еврокомиссара, отметил, что Лондону придется отказаться от «скидки Тэтчер» в бюджете ЕС, что приведет к дополнительным расходам на уровне как минимум около 5 млрд фунтов в год по сравнению с периодом до Brexit.

В понедельник председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что «дверь ЕС остается открытой» для Великобритании на фоне того, как тема возможного возвращения в союз вновь стала частью политических дискуссий в британском лейбористском лагере.

Однако сэр Джулиан заявил, «дверь открыта, но не стоит ожидать особого отношения».

По его словам, это отнюдь не означает обязательного принятия евро, однако предполагает возвращение свободного передвижения по Европе и значительный вклад в бюджет ЕС. Он подчеркнул, что сторонникам возвращения необходимо сформировать устойчивую общественную поддержку, учитывая реальные условия членства.

Бывший министр по делам Европы сэр Дэвид Лидингтон, работавший при Кэмероне и Мэй, заявил, что, если бы Великобритании предложили прежние условия членства, он бы согласился без колебаний. Однако, по его словам, возвращение на старых условиях маловероятно.

Он отметил, что невозможно представить повторное вступление Британии в ЕС при сохранении бюджетной скидки, введенной при Маргарет Тэтчер.

Лидингтон добавил, что считает Brexit «актом национального самоповреждения», но сомневается, что ЕС согласится на условия, приемлемые для британского правительства и общественности.

Великобритания ранее имела исключения из ряда правил ЕС, включая отказ от участия в еврозоне, Шенгенской зоне и миграционной политике, а также бюджетную скидку. Ни одна страна ранее не получала подобных исключений при вступлении.

Хотя Польша и Швеция формально обязались перейти на евро, они до сих пор этого не сделали, и Брюссель пока не настаивает на немедленном выполнении этого обязательства.

Эксперты отмечают, что вопрос участия в Шенгене может быть гибко решен, учитывая особый статус Ирландии и Общую зону передвижения. Однако свобода передвижения граждан и взносы в бюджет являются базовыми условиями членства в ЕС.

Директор британского проекта торговой политики Дэвид Хенниг заявил, что ЕС, даже будучи открытым к идее возвращения Британии, потребует серьезной приверженности и не будет готов предоставлять прежние исключения.

По его словам, любые запросы на особые условия вряд ли будут приняты, поскольку это создаст прецедент для других стран-кандидатов.

В ЕС уже ожидают расширения: Исландия проводит референдум о членстве, Черногория и Албания могут присоединиться к 2030 году, а Молдова и Украина остаются странами-кандидатами.

Британский премьер Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжают переговоры о «перезагрузке» отношений между Лондоном и Брюсселем, которые должны завершиться к июльскому саммиту.

В то же время председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что «окно возможностей» для сближения существует, но окончательное решение должно принять британское общество.