На помощь Трампу могут прийти дельфины

У американской армии существует секретное подразделение боевых дельфинов, созданное еще во времена холодной войны. Ученые, изучавшие эхолокационные способности дельфинов, пришли к выводу, что животные способны с высокой точностью обнаруживать подводные объекты.

Спустя десятилетия после окончания холодной войны дельфины продолжают проходить подготовку у берегов Сан-Диего, подтвердили ВМС США газете The Telegraph.

Животные уже применялись в операциях на Ближнем Востоке и могут сыграть заметную роль в разминировании Ормузского пролива, который Иран по-прежнему контролирует и, по имеющимся данным, заминировал.

Программа морских млекопитающих (Marine Mammal Program), предположительно, стартовала в начале 1960-х годов. Долгое время она оставалась засекреченной и была частично раскрыта лишь в 1989 году, когда немецкие тележурналисты тайно сняли операции ВМС США с дельфинами у берегов Ки-Уэста (Флорида) и базы подводных лодок «Трайдент» в штате Вашингтон.

По сообщениям, животных перевозили на носилках, скрытых внутри палаток, на небольших быстрых катерах. Многие детали программы до сих пор остаются засекреченными. Представители ВМС подчеркивают: дельфины не используются как смертники. Их задача — обнаруживать и маркировать подводные объекты, а не атаковать суда или подрывать мины. Несмотря на критику условий содержания животных в ранних немецких репортажах, программа доказала свою эффективность в реальных боевых операциях.

Во время вторжения в Ирак в 2003 году ВМС США задействовали группу из девяти афалин для разминирования подходов к порту Умм-Каср — единственному глубоководному порту страны. Дельфины работали вместе с военными водолазами и саперами, используя эхолокацию для поиска мин в мутной воде. Обнаружив мину, животное всплывало и подавало сигнал, ударяя боком по лодке.

По данным ВМС, подразделение помогло обнаружить более 100 подводных мин и препятствий. Среди животных были особи по имени Макай и Такома. Более 20 лет спустя на фоне новой напряженности на Ближнем Востоке США сталкиваются с аналогичной минной угрозой в Ормузском проливе.

Бывший командир сил минной войны ВМС США Кевин Эйер отмечал, что иранские донные мины относятся к числу наиболее сложных для обнаружения. Иран, по оценкам, располагает как относительно простыми минами, так и более современными системами (включая российские MDM и EM-52).

В мутной, мелководной и загруженной судоходством акватории дельфины часто оказываются эффективнее современных технических средств. На данный момент Центральное командование ВС США не комментирует возможное задействование морских млекопитающих в Ормузском проливе. Однако именно для подобных задач и создавалась эта программа.