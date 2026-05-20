США уже в пятницу могут шокировать Европу

01:22 703

Администрация Дональда Трампа намерена сообщить союзникам по НАТО о значительном сокращении пула американских военных возможностей, которые США были бы готовы задействовать в случае крупного кризиса в Европе. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

В рамках так называемой «Модели сил НАТО» страны — участницы определяют совокупность войск и ресурсов, которые могут быть мобилизованы в чрезвычайных ситуациях, включая вооруженное нападение на одного из членов альянса. Точный состав этих сил является тайной, однако, по словам источников, Пентагон принял решение о его существенном пересмотре.

Дональд Трамп последовательно требует от европейских союзников взять на себя основную ответственность за собственную безопасность, не полагаясь более на американский ядерный зонтик и конвенциональные силы. Сообщение, которое Вашингтон намерен донести до Брюсселя в эту пятницу, является прямым воплощением этого курса в жизнь.

Как ожидается, американскую делегацию на встрече глав оборонной политики альянса представит Алекс Велес-Грин — ключевой советник главы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби. По словам источников, пересмотр «Модели сил НАТО» стал одним из приоритетов команды Колби в преддверии июльского саммита альянса в Турции.

Пресс-секретарь НАТО переадресовал запрос о комментарии американской стороне. Пентагон на запрос не ответил. Тем временем высокопоставленный дипломат альянса заявил, что по-прежнему убежден: в случае реальной угрозы Европе Соединенные Штаты придут на помощь.

Колби ранее публично подтверждал, что США продолжат предоставлять ядерные гарантии союзникам. Однако вопрос об участии американских сухопутных и военно-воздушных сил в конвенциональной обороне континента все больше остается открытым.

