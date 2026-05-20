Афганистан соединили с Китаем

Министр восстановления и развития сельских районов Афганистана Абдул Латиф Мансур заявил о завершении первого этапа работ по Ваханскому коридору, который должен соединить страну с Китаем.

По его словам, продолжаются усилия по завершению оставшихся работ.

Как сообщили в администрации «Талибана», Мансур сделал это заявление во время встречи с послом Китая в Кабуле Чжао Сином. Он отметил, что Афганистан имеет сухопутное сообщение со всеми соседними странами, и только Китай до сих пор не был связан с Афганистаном наземным маршрутом.