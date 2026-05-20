Обиженные «Карабахом». Их дела плохи

Европейский футбольный сезон завершается. Во многих странах чемпионы уже известны, определяются последние участники еврокубков, в том числе и Лиги чемпионов. Мы уже знаем 24 из 36 команд, которые этой осенью сыграют в основной стадии ЛЧ. Смотрим на список этих клубов и замечаем любопытную деталь: среди них нет ни одной команды, у которой «Карабах» в уходящем евросезоне отнял очки. Нет и не будет!

Напомним, в основной стадии Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков, обыграв португальскую «Бенфику» (3:2), датский «Копенгаген» (2:0), немецкий «Айнтрахт» (3:2) и сыграв вничью с английским «Челси» (2:2). Ни одна из этих команд по итогам своих национальных чемпионатов не пробилась в Лигу чемпионов. Для «Челси», «Бенфики» и «Копенгагена» - это, бесспорно, провал. Для «Айнтрахта» - неудача. «Челси» не смог попасть в главный клубный турнир планеты даже при том, что у Англии в этом сезоне пять квот для участия в Лиге чемпионов. Сегодня лондонцы окончательно распрощались с шансами сыграть в самом престижном еврокубке.

«Бенфика» не пробилась в ЛЧ впервые за 16 (!) лет. Лиссабонская команда заняла в чемпионате 3-е место. «Копенгаген» умудрился занять в датском чемпионате 7-е место. При том, что за последние 10 лет эта команда шесть раз играла как минимум в квалификации Лиги чемпионов. «Айнтрахт», который в прошлом году был в Бундеслиге на 3-м месте, на этот раз занял 8-ю позицию. Это худший показатель франкфуртцев за последние четыре года. Они не попали даже в Лигу конференций.

Вы будете смеяться, но не попали в ЛЧ и клубы, проигравшие «Карабаху» в квалификационных раундах. Ирландский «Шелбурн» и северомакедонская «Шкендия» не смогли выиграть чемпионаты своих стран. Более того, впервые за семь лет чемпионом Венгрии не удалось стать «Ференцварошу», уступившему «Карабаху» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.