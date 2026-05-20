План США и Израиля: Ахмадинежада в лидеры послевоенного Ирана

По утверждению авторов NYT со ссылкой на американских чиновников, у США и Израиля уже был на примете такой человек – бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. План, разработанный израильской стороной, выглядел необычно, так как Ахмадинежад известен как жесткий антизападный и антиизраильский политик, один из символов радикального курса Ирана в 2000-е годы. За время своего президентства с 2005 по 2013 год он неоднократно угрожал «стереть Израиль и сионизм» с лица земли. Он был известен как отрицатель Холокоста.

По сведениям газеты The New York Times, после ударов, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных представителей властей Ирана, президент США Дональд Трамп публично заявил, что лучшим вариантом для Ирана стал бы приход к власти «кого-то изнутри» страны.

Однако замысел не удался. По сведениям NYT, в первый день войны Израиль нанес удар по дому Ахмадинежада в Тегеране. Удар, как утверждают источники издания, должен был позволить освободить бывшего президента из-под домашнего ареста. Но после того, как он едва не погиб в результате удара и был ранен, Ахмадинежад передумал и решил, по крайней мере на тот момент, не участвовать в операции по перевороту. С тех пор экс-президент не появлялся на публике, а его нынешнее местонахождение и состояние неизвестны.

Газета отметила, что до сих пор неясно, как Ахмадинеджад был «завербован» для участия в этом плане. Остается много вопросов о том, как Соединенные Штаты и Израиль планировали привести его к власти, а также об обстоятельствах удара, в результате которого он был ранен. Американские чиновники сообщили газете, что удар, нанесенный израильскими ВВС, был направлен на убийство охранников, следивших за ним, чтобы освободить экс-президента из-под домашнего ареста.

Газета отмечает, что сама операция, ранее не упоминавшаяся, являлась частью многоэтапной израильской стратегии по свержению теократического режима в Иране. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решили взять курс на этот план, который некоторые советники Трампа считали маловероятным для реализации.

Ахмадинежад, несмотря на его разногласия с руководством страны и отстранение от выборов, все же рассматривался в качестве возможного кандидата.

По мнению автора издания, факт такого решения указывает на то, что война была задумана с целью установить в Тегеране «более покладистое руководство». Источники сопоставляли предполагаемую роль Ахмадинежада с приходом к власти Делси Родригес в Венесуэле после свержения Николаса Мадуро.

В интервью The New York Times в 2019 году Ахмадинежад хвалил Трампа и даже высказался за возобновление сближения между Ираном и Соединенными Штатами. «Трамп — человек дела, — сказал он. — Он бизнесмен, а значит, способен рассчитать соотношение затрат и выгод и принять решение. Мы говорим ему: давайте рассчитаем долгосрочные выгоды для наших двух стран и не будем недальновидными». Иранские власти обвиняют ближайшее окружение Ахмадинежада в тесных связях с Западом и даже в шпионаже в пользу Израиля. Его поездки за границу в последние годы, в страны, тесно связанные с Израилем, подпитывали эти предположения.

Ахмадинежад вернулся из поездки в Венгрию за несколько дней до начала войны с Ираном. Он был приглашен туда в качестве гостя университета, близкого к тогдашнему премьер-министру Виктору Орбану, который, в свою очередь, близок к Нетаньяху и Трампу. С тех пор Ахмадинежад ведет замкнутый образ жизни и опубликовал лишь одно заявление в социальных сетях. Его соратники также хранят молчание.

Махмуд Ахмадинежад до прихода к власти занимал административные должности, а в 2003 году стал мэром Тегерана. В 2005 году Ахмадинежад победил на президентских выборах, занимал пост президента Ирана два срока – до 2013 года. Его президентство сопровождалось резким усилением конфронтации с США и Израилем, продвижением иранской ядерной программы, жесткой антизападной риторикой. Позднее отношения Ахмадинежада с верховным лидером Али Хаменеи ухудшились: бывший президент стал критиковать систему власти и пытался вернуться в большую политику, однако его неоднократно не допускали к президентским выборам. Reuters в 2024 году отмечало, что, несмотря на прежнюю поддержку Хаменеи, между ними возник разрыв, а Ахмадинежад выступал за ограничения власти верховного лидера и призывал к «свободным выборам».