Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар

В ночь на среду, 20 мая, беспилотники атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае России. Под удар попал химический завод «Невинномысский Азот», после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные власти.

По словам жителей, в городе раздалась серия взрывов, а в небе работала противовоздушная оборона. Еще вечером в Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников, а жителей Невинномысска призвали оставаться в укрытиях.

Мэр города Михаил Миненков подтвердил атаку дронов. «Налет беспилотников нацелен на промзону города», — заявил чиновник. Также он сообщил о «воздушном бое» и работе систем ПВО.

Местные жители сообщали о пожаре на территории промышленного объекта. Кроме того, после полуночи в городе временно отключили интернет.