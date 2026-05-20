USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Новость дня
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар

добавлено видео
10:10 1183

В ночь на среду, 20 мая, беспилотники атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае России. Под удар попал химический завод «Невинномысский Азот», после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные власти.

По словам жителей, в городе раздалась серия взрывов, а в небе работала противовоздушная оборона. Еще вечером в Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников, а жителей Невинномысска призвали оставаться в укрытиях.

Мэр города Михаил Миненков подтвердил атаку дронов. «Налет беспилотников нацелен на промзону города», — заявил чиновник. Также он сообщил о «воздушном бое» и работе систем ПВО.

Местные жители сообщали о пожаре на территории промышленного объекта. Кроме того, после полуночи в городе временно отключили интернет.

Это уже вторая атака на «Невинномысский Азот» за последние несколько дней. Предыдущая состоялась 16 мая. Завод входит в группу «ЕвроХим» российского миллиардера Андрея Мельниченко и является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Формально предприятие производит удобрения и химическую продукцию, однако OSINT-аналитики отмечают, что часть продукции используется для российского военно-промышленного комплекса. В частности, на предприятии производятся компоненты, которые могут применяться при изготовлении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Кроме того, этой же ночью дроны атаковали и Нижегородскую область РФ. По данным российских пабликов, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово.

Местные жители сообщали о взрывах и пожаре после пролета беспилотников. Из-за атаки школьников Кстовского района перевели на дистанционное обучение.

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 98
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1281
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 596
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 691
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1685
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1201
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 578
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1184
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4793
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2926
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5846

ЭТО ВАЖНО

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 98
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1281
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 596
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 691
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1685
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1201
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 578
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1184
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4793
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2926
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться