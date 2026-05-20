Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар

В ночь на среду, 20 мая, беспилотники атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае России. Под удар попал химический завод «Невинномысский Азот», после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные власти.
May 20, 2026
По словам жителей, в городе раздалась серия взрывов, а в небе работала противовоздушная оборона. Еще вечером в Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников, а жителей Невинномысска призвали оставаться в укрытиях.
Мэр города Михаил Миненков подтвердил атаку дронов. «Налет беспилотников нацелен на промзону города», — заявил чиновник. Также он сообщил о «воздушном бое» и работе систем ПВО.
Местные жители сообщали о пожаре на территории промышленного объекта. Кроме того, после полуночи в городе временно отключили интернет.
Это уже вторая атака на «Невинномысский Азот» за последние несколько дней. Предыдущая состоялась 16 мая. Завод входит в группу «ЕвроХим» российского миллиардера Андрея Мельниченко и является одним из крупнейших химических предприятий юга России. Формально предприятие производит удобрения и химическую продукцию, однако OSINT-аналитики отмечают, что часть продукции используется для российского военно-промышленного комплекса. В частности, на предприятии производятся компоненты, которые могут применяться при изготовлении взрывчатых веществ и боеприпасов.
Кроме того, этой же ночью дроны атаковали и Нижегородскую область РФ. По данным российских пабликов, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово.
Местные жители сообщали о взрывах и пожаре после пролета беспилотников. Из-за атаки школьников Кстовского района перевели на дистанционное обучение.