Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»

Переговоры президента ‌России Владимира Путина и председателя КНР Си ⁠Цзиньпина ‌прошли «в целом позитивно», сказал ‌помощник президента РФ Юрий ‌Ушаков. Путин и ‌Си Цзиньпин в том числе обсудили «перспективный проект ‌в энергетике», сказал Ушаков, отвечая на вопрос российских журналистов. ⁠По его ‌словам, РФ и ‌Китай пришли к «очень важной» договоренности в сфере энергетики. «Очень много вопросов обсудили, в том числе перспективные проекты в энергетике и других областях», — сказал Ушаков. На вопрос, договорились ли стороны о чем-то в сфере энергетики, помощник президента ответил: «Да, о кое-чем очень важном договорились». В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали около 40 межведомственных, межправительственных и корпоративных документов. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

* * * 10:13 Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине утром 20 мая. По сообщению российских СМИ, первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов. Затем делегации продолжили переговоры в расширенном формате.