USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Новость дня
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»

обновлено 11:36
11:36 1281

Переговоры президента ‌России Владимира Путина и председателя КНР Си ⁠Цзиньпина ‌прошли «в целом позитивно», сказал ‌помощник президента РФ Юрий ‌Ушаков.

Путин и ‌Си Цзиньпин в том числе обсудили «перспективный проект ‌в энергетике», сказал Ушаков, отвечая на вопрос российских журналистов. ⁠По его ‌словам, РФ и ‌Китай пришли к «очень важной» договоренности в сфере энергетики. «Очень много вопросов обсудили, в том числе перспективные проекты в энергетике и других областях», — сказал Ушаков.

На вопрос, договорились ли стороны о чем-то в сфере энергетики, помощник президента ответил: «Да, о кое-чем очень важном договорились».

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали около 40 межведомственных, межправительственных и корпоративных документов. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

* * * 10:13

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине утром 20 мая. По сообщению российских СМИ, первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов. Затем делегации продолжили переговоры в расширенном формате.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что международная обстановка остается нестабильной и неспокойной, а силу набирают «односторонние действия и гегемонизм». По его словам, Китай и Россия должны «способствовать развитию и возрождению» обеих стран и «стремиться сделать систему глобального управления более справедливой и разумной».

Путин заявил, что «всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху», а отношения двух стран «не раз прошли испытание на прочность».

Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай, начавшийся 19 мая, был запланирован давно и приурочен к 25-й годовщине подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. То, что он пройдет через несколько дней после переговоров в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, по мнению наблюдателей, подчеркивает заметно укрепившиеся геополитические позиции Китая на мировой арене, отмечает Deutsche Welle.

Ожидается, что российский и китайский руководители обсудят двусторонние экономические и торговые вопросы, а также международные и региональные темы. По словам Юрия Ушакова, помощника Путина, курирующего вопросы внешней политики, по итогам саммита будут подписаны около 40 документов, причем 21 – «в присутствии лидеров».

Пекин стал крупнейшим торговым партнером Москвы - на его долю приходится более трети российского импорта и более четверти - экспорта при объеме двустороннего товарооборота, составившем в прошлом году 228,1 млрд долларов.

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 101
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1282
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 596
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 691
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1687
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1202
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 578
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1184
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4793
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2928
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5847

ЭТО ВАЖНО

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 101
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1282
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 596
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 691
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1687
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1202
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 578
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1184
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4793
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2928
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться