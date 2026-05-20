Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли «в целом позитивно», сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин в том числе обсудили «перспективный проект в энергетике», сказал Ушаков, отвечая на вопрос российских журналистов. По его словам, РФ и Китай пришли к «очень важной» договоренности в сфере энергетики. «Очень много вопросов обсудили, в том числе перспективные проекты в энергетике и других областях», — сказал Ушаков.
На вопрос, договорились ли стороны о чем-то в сфере энергетики, помощник президента ответил: «Да, о кое-чем очень важном договорились».
В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай стороны подписали около 40 межведомственных, межправительственных и корпоративных документов. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине утром 20 мая. По сообщению российских СМИ, первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов. Затем делегации продолжили переговоры в расширенном формате.
В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что международная обстановка остается нестабильной и неспокойной, а силу набирают «односторонние действия и гегемонизм». По его словам, Китай и Россия должны «способствовать развитию и возрождению» обеих стран и «стремиться сделать систему глобального управления более справедливой и разумной».
Путин заявил, что «всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху», а отношения двух стран «не раз прошли испытание на прочность».
Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Китай, начавшийся 19 мая, был запланирован давно и приурочен к 25-й годовщине подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. То, что он пройдет через несколько дней после переговоров в Пекине президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, по мнению наблюдателей, подчеркивает заметно укрепившиеся геополитические позиции Китая на мировой арене, отмечает Deutsche Welle.
Ожидается, что российский и китайский руководители обсудят двусторонние экономические и торговые вопросы, а также международные и региональные темы. По словам Юрия Ушакова, помощника Путина, курирующего вопросы внешней политики, по итогам саммита будут подписаны около 40 документов, причем 21 – «в присутствии лидеров».
Пекин стал крупнейшим торговым партнером Москвы - на его долю приходится более трети российского импорта и более четверти - экспорта при объеме двустороннего товарооборота, составившем в прошлом году 228,1 млрд долларов.