Уиткофф едет в Россию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил журналисту Александру Юнашеву, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию.

«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время», - написал в своем канале в Max журналист.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер могут вскоре вновь приехать в Россию.

По его словам, Вашингтон держит на повестке вопрос урегулирования украинского конфликта, о чем свидетельствуют активные телефонные контакты с Москвой.

Напомним, Уиткофф вместе с Кушнером уже приезжал в Россию на переговоры в этом году. Их последняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла в Кремле 22 января. Для Уиткоффа это стало седьмой по счету поездкой в Москву, а для Кушнера - второй.