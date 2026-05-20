Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество

Компания Milla Dairy MMC объявляет о запуске и расширении стратегического партнерства по контрактному производству с компанией Danone — мировым лидером в сфере молочной продукции. Данное сотрудничество укрепляет позиции Milla Dairy на внутреннем рынке и одновременно открывает новый этап реализации международной стратегии развития компании.
В рамках партнерства продукция под брендом Danissimo уже производится на современных производственных мощностях Milla Dairy в полном соответствии с международными стандартами качества и пищевой безопасности Danone.
Производственная программа включает молочные коктейли объемом 200 мл с различными вкусами. Вся продукция выпускается в соответствии с утвержденными рецептурами, техническими спецификациями и строгими процедурами контроля качества.
Проект ориентирован как на удовлетворение внутреннего спроса, так и на развитие экспортных возможностей в регионе. Планируется экспорт продукции в отдельные страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Сотрудничество обеспечивает эффективное использование производственных мощностей и способствует развитию устойчивой региональной модели поставок.
Инновационные подходы и передовые технологии, внедряемые в рамках данного стратегического партнерства, являются важной частью стратегии устойчивого развития Milla Dairy MMC. Инициатива позволит расширить продуктовый портфель компании, усилить ее конкурентоспособность на региональных рынках и предоставить потребителям новые высококачественные продукты.
Стороны намерены поэтапно расширять сотрудничество и развивать его на долгосрочной основе.